Врач Беляева: грибы могут впитывать в себя соли тяжелых металлов

Врач Мария Беляева: грибы могут впитывать в себя соли тяжелых металлов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Грибной сезон совсем скоро заставит многих отправиться в лес на тихую охоту. Врач общей практики Мария Беляева рассказала, как правильно подготовить грибы перед готовкой, чтобы устранить вредные вещества и сохранить полезные свойства.

По словам специалиста, грибы надо обязательно варить не менее 20 минут, потому что их верхний слой, он называется хитин, плохо усваивается организмом. При варке этот покров разрушается.

При этом термическая обработка больше нужна грибам, которые собраны в лесу, так как они могут впитывать в себя соли тяжелых металлов.

Собирать надо только известные съедобные грибы, предупреждает врач. А вот те, что продают в магазине, считаются искусственными, их можно не обрабатывать.

- Допустимо даже употреблять их в сыром виде. Однако любые грибы нужно тщательно промывать, - отметила эксперт в беседе с интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кстати, в грибах содержится много полезных веществ: аминокислоты, белок, витамины, все они необходимы для человека.