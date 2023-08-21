Названа причина наглости у детей

Названа причина детской наглости Фото: Shutterstock

Младший научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Ольга Саломатова в беседе с «Газетой.Ru» назвала причины детской наглости, отметив, что при нормальных детско-родительских взаимоотношениях родитель объясняет своему ребенку социальные правила, являясь примером поведения.

«Детское хамство и детская наглость - это всегда «звоночек» о проблемах в детско-родительских отношениях: неправильно выстроенных границах, недостатке родительского внимания и поддержки», - отметила эксперт.

Как заявила специалист, ребенок до семи - восьми лет «специально» не может нарушать общественные нормы, а причины могут заключаться в желании обратить на себя внимание или же просто в незнании норм поведения.

Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с RT заявила, что во время подготовки ребенка к первому классу родителям необходимо при помощи игры научить его саморегуляции, а также выстраиванию общения со сверстниками.

Тем временем психолог Дарья Яушева обратила внимание, что многих родителей, отправивших своих детей учиться в университет в другой город, возникают чувства одиночества и тревоги. Как сообщал телеканал «360», эксперт отметила, что интересные хобби помогут пережить отъезд.