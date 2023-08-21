Трамп договорился об освобождении под залог по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии

Дональд Трамп договорился, что после явки в суд по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия он будет отпущен под залог, сообщила телекомпания CNN. По ее сведениям, представители Трампа согласовали условия, по которым бывший американский лидер внесет $200 тыс. в качестве залога. Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп согласовал условия освобождения под залог. Он договорился, что после явки в суд по делу о вмешательстве в выборы президента в 2020 году в штате Джорджия его отпустят под залог. Об этом сообщает телекомпания CNN.

По данным компании, представители бывшего главы США согласовали условия, по которым Дональд Трамп внесет $200 тысяч в качестве залога.

Напомним, экс-президенту США Дональду Трампу предъявлено 91 обвинение по четырём уголовным делам. Бывший глава государства говорит о своей невиновности во всех случаях и считает, что они являются попытками демократического истеблишмента не дать ему снова стать президентом.

При этом, ранее заседание суда по делу Трампа о "вмешательстве в выборы в штате Джорджия" предложили провести 4 марта 2024 года. Данную инициативу высказала прокурор штата Джорджия Фэни Уиллис.