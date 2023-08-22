GT: вмешательство Запада в украинский конфликт приведет к войне в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вмешательство стран Запада в конфликт на Украине может привести к войне на всем европейском континенте. Об этом заявил эксперт Сун Чжунпин, его слова приводит Global Times.

По его мнению, если США и НАТО решат вмешаться в украинский кризис напрямую, то конфликт рискует превратиться в войну в Европе.

Кроме того, к эскалации приведут также и поставки дальнобойных ракет для Вооруженных сил Украины, считает Чжунпин. Однако на данный момент, отметил эксперт, украинские военные не в состоянии проводить какие-либо операции по прорыву российской обороны.

Между тем, безуспешное наступление украинских бойцов заставляет западных союзников Владимира Зеленского искать альтернативные пути разрешения конфликта. Об этом заявил вице-маршал британской авиации в отставке Шон Белл.