Пентагон: Киеву нужно выполнить условия, чтобы США согласились передать F-16 Фото: REUTERS

Киеву нужно выполнить ряд условий до соглашения Соединенных Штатов на передачу ей истребителей F-16. Об этом заявили в Пентагоне.

По данным заместителя официального представителя Пентагона Сабины Сингх, для того, чтобы трансфер был выполнен, Украина должна соблюсти некоторые критерии. Среди них обучение английскому языку, логистика на земле, для этого необходимо время. Только после выполнения всех условий США смогут одобрить поставку.

Также в министерстве подтвердили готовность участвовать в обучении пилотов ВСУ, если союзники из стран Европы не смогут подготовить необходимое число летчиков для Киева.

Между тем, министр обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен сообщал о том, что Киеву разрешат использовать переданные американские истребители F-16 только в пределах Украины.