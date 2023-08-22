Средства ПВО сбили два беспилотника в Московской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Подмосковье в одном из многоэтажных домов Красногорска нарушено остекление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным служб, помимо оконных стекол повреждено также несколько припаркованных у жилого здания автомобилей.

"В Красногорске зафиксировано повреждения остекление на нескольких этажах в одном из многоэтажных жилых домов. Также повреждено несколько припаркованных у дома машин", - заявил собеседник агентства.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале, силы ПВО сбили два беспилотника под Москвой. Один из них в районе Красногорска, второй в районе Часцов. По его словам, на места происшествий выехали спецслужбы.

Кроме того, ночью во вторник, 22 августа, появилась информация о закрытии на вылеты и прилеты всех столичных аэропортов. Внуково, Шереметьево и Домодедово не принимали рейсы, вылеты также были отложены. Спустя несколько минут аэропорты Шереметьево и Домодедово вновь начали принимать самолеты.