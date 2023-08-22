Трамп подтвердил свой приезд в Атланту для прохождения процедуры ареста Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что приедет в Атланту 24 августа 2023 года для прохождения процедуры ареста по делу о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

"Я собираюсь приехать в Атланту, Джорджия, в четверг, 24 августа, чтобы быть арестованным радикальным левым окружным прокурором Фэни Уиллис", - заявил политик на своей странице.

В понедельник, 21 августа, бывший американский президент также согласовал условия своего освобождения под залог. Он договорился, что после явки в суд по делу о вмешательстве в выборы президента в 2020 году в штате Джорджия его отпустят под залог.

Напомним, Дональду Трампу было предъявлено 91 обвинение по четырём уголовным делам. Экс-глава государства говорит о своей невиновности по каждому из этих дел.