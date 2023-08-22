Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в Японии начнется 24 августа Фото: REUTERS

Сброс очищенной от радиации воды с атомной электростанции "Фукусима-1" начнется 24 августа 2023 года. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании правительства.

По его словам, было принято решение начать сброс воды 24 августа при условиях, что никаких помех со стороны погоды не будет. Он добавил, что все правильные министерства и ведомства подтвердили готовность провести безопасный сброс воды.

Также Кисида отметил, что японское правительство будет нести ответственность за безопасный сброс воды, даже если на это понадобится несколько десятков лет.

Ранее японское правительство сообщало о финальном этапе утверждения даты начала слива воды с атомной электростанции. В российском МИД также призывали Токио информировать о планах сброса воды с АЭС.