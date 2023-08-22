Александр Моор заявил об активном развитии железнодорожной инфраструктуры Тюменской области

Фото: gubernator.admtyumen.ru

Александр Моор осмотрел новый состав вместе с начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым.

«Электропоезд сделан в России с применением самых современных технологий», – подчеркнул глава региона.

Комфорт пассажиров обеспечивается, в том числе, за счет надежной системы кондиционирования с функцией обеззараживания воздуха. В вагонах имеются места для маломобильных пассажиров. Обеспечен доступ к Wi-Fi. Есть USB-розетки с функцией быстрой зарядки. Кабина машиниста устроена таким образом, чтобы сделать оптимальным обзор.

Иван Колесников рассказал о планах СвЖД поставить в Тюменскую область еще несколько таких составов из 6 вагонов на 586 пассажиров.

Александр Моор также осмотрел реконструированный цех текущего ремонта грузовых тепловозов в эксплуатационном локомотивном депо «Войновка». Объект был недавно введен в эксплуатацию

«Производственные мощности обновленного цеха, оснащенного современным оборудованием, позволят ежегодно выполнять текущий ремонт до 140 секций магистральных тепловозов. В результате реконструкции здесь создано 29 новых рабочих мест», – пояснил Иван Колесников.

Начальник Свердловской железной дороги добавил, что современная ремонтная база необходима для обеспечения потребностей возрастающих объемов грузоперевозок на направлении Войновка – Тобольск – Сургут – Коротчаево.

Ключевым этапом реализации инвестиционной программы по техническому перевооружению локомотивного депо на станции Войновка стала реконструкция цеха текущего ремонта грузовых тепловозов. Цех по ремонту пассажирских тепловозов был реконструирован в ходе реализации этой программы более двух лет назад. В следующем году предполагается открыть электромашинный цех. В нем станут ремонтировать тяговые электродвигатели, генераторы, вспомогательные машины и другое оборудование. Все работы по проекту намечено завершить в 2025 году.

Александр Моор также побывал в обновленных учебных классах Тюменской детской железной дороги. К железнодорожным профессиям только в прошлом году здесь приобщались более полутысячи учащихся трех десятков тюменских школ.

«Тюменская детская железная дорога – важный проект по профессиональной ориентации школьников. О его успехе красноречиво свидетельствует тот факт, что в прошлом году более 60 процентов юных железнодорожников после получения среднего образования поступили в профильные учебные заведения», – заявил Александр Моор.