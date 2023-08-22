Видео уничтожения боевой машины ВСУ экипажем вертолета Ка-52 показало Минобороны Фото: ТАСС

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео уничтожения боевой бронированной машины украинских войск на Южно-Донецком направлении. Ее удалось поразить ударом управляемой ракеты.

— Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 точным ударом управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину ВСУ, — рассказали в оборонном ведомстве.

На кадрах можно увидеть точное попадание в военную технику противника, после чего она взорвалась.

Ранее в Министерстве обороны показали, как при помощи FPV-дрона удалось обнаружить замаскированный комплекс спутниковой связи Starlink, используемый ВСУ, а после установления его местоположения, дрон сбросил на него боевой запас и взорвал.

Также было опубликовано видео ракетного удара российскими войсками по эшелону с боеприпасами Вооруженных сил Украины. Противник не успел разгрузить снаряды на станции Межевая в Днепропетровской области и туда прилетела российская ракета.