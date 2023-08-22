НАФИ: доля фальсифицированного алкоголя в онлайн магазинах составляет 95% Фото: Марина ДОЛГОВА

В НАФИ проверили качество алкоголя, который продается в онлайн-магазинах. Оказалось, что на рынке оптовых онлайн-продаж с доставкой объем фальсификата доходит до 95%.

При этом общий объем интернет рынка спиртного составляет 13 млрд рублей. При этом, если бы речь шла об оригинальной продукции, то сумма бы составляла 30 млрд рублей.

В НАФИ отметили, что в среднем чек на оптовые закупки у нелегальных поставщиков доходит до 72 тыс. рублей. За такой же объем лицензированного спиртного пришлось бы заплатить в 2,5 раза больше. Таким образом более 90% алкоголя в оптовых онлайн-каналах — фальсификат.

Большинство товара идет на перепродажу, такое спиртное попадает на прилавки небольших региональных магазинов и распространяется через розничную торговлю в интернете.

При этом эксперты напоминают, что на отравление спиртным приходится больше четверти таких смертей. А с 2018 года рост недополученных доходов легальных продавцов увеличился почти в 10 раз, пишет «Газета.ru».

Тем временем, России в ближайшее время вырастут цены на вино и коньяк. Как сообщает Rt, к концу сентября они поднимутся на 4—5%.

Ранее, в подмосковном Солнечногорске у мужчины изъяли более тысячи бутылок алкоголя без лицензии. Следственный комитет РФ возбудил сразу несколько уголовных дел, передает Москва 24.