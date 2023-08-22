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НовостиЭкономика22 августа 2023 9:13

Банк БРИКС планирует кредитовать страны в местных валютах

Банк со временем должен превратиться в важную кредитную организацию для развивающихся стран
Роман ПОЛОСИКОВ
Банк БРИКС планирует кредитовать страны в местных валютах

Банк БРИКС планирует кредитовать страны в местных валютах

Фото: REUTERS

Новый банк развития БРИКС со временем должен стать важной кредитной организацией для развивающихся стран и формирующихся рынков. Такое заявление сделала глава банка Дилма Руссефф в беседе с газетой Financial Times.

— В этом году мы рассчитываем предоставить кредиты на сумму от 8 до 10 миллиардов долларов. Наша цель — охватить около 30 процентов всего, что мы предоставляем в качестве ссуды, в местной валюте, — подчеркнула Руссефф.

Она также отметила, что местные валюты стран не являются альтернативой доллару, но их можно назвать альтернативой однополярной системе, которую БРИКС и намерен делать многополярной. Все кредиты для стран будут выдаваться с уважением политического курса каждого государства.

Ранее стало известно, что страны БРИКС могут выпустить единую цифровую валюту. Этот процесс может быть реализован поэтапно и растянуться на несколько лет.