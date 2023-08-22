Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды22 августа 2023 9:55

"Простите меня, я больше не буду работать на Америку": рэпер Моргенштерн* пожалел о своем бегстве из России

Моргенштерн* заявил, что жалеет об эмиграции в США и хочет вернуться в Россию
Дарья ЧИПУРНАЯ
Иноагент Моргенштерн* заговорил о возвращении в Россию

Иноагент Моргенштерн* заговорил о возвращении в Россию

Фото: Скриншот с YouTube

Рэпер Алишер Моргенштерн* раскаялся перед русскоязычной аудиторией на своем YouTube-канале за бегство из России сначала в ОАЭ, а затем в США.

По словам исполнителя, после своего концертного тура по Соединенным Штатам Америки он разочаровался в музыкальной индустрии Америки, где всё происходит без души.

"Каким бы ни был наш русский шоу-бизнес, там всё равно есть человечность. В Америке - чистейший капитализм без доли человечности", - заявил Моргенштерн.

"Пожалуйста, простите меня. Я больше не буду пытаться работать на Америку", - сказал рэпер, отметив желание писать музыку "для наших людей с душой".

Моргенштерн также выразил надежду, что за время своей продолжительной эмиграции он не потерял связь с российской аудиторией. "Ну да, я скучаю по родине. Однажды, может, и вернусь в Россию, ну а пока можно попробовать вернуться в российские чарты... Я понял все ошибки", - заключил он.

Напомним, Моргенштерн пополнил список иностранных агентов Минюста РФ в мае 2022 года на фоне финансирования из-за рубежа на осуществление политической деятельности.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России