Россияне стали покупать больше фастфуда в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По итогам первой половины текущего года количество покупок фастфуда в России выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек увеличился на 10%, составив 439 рублей. Об этом пишет «Газета.Ru», ссылаясь на данные ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Как уточняется, самым популярным видом фастфуда у россиян стал хот-дог, число покупок которого выросло на 10% в годовом выражении. Кроме того, в четверку лидеров вошли бургеры (плюс 9%), шаурма (плюс 7%), а также пицца (плюс 5%).

Лидером по росту цен с января по июнь текущего года стал бургер, подорожавший в среднем на 10%, до 241 рубля. Отметились также пицца и фастфуда, которые подорожали на 9%, до 381 и 172 рубля соответственно.

«В период коронавирусных ограничений … спрос на блюда от организаций быстрого питания был заметно ниже допандемийного уровня. После снятия ограничений, с постепенным возвратом спроса к прежней модели потребления, продажи вновь пошли вверх», - рассказали в пресс-службе «Чек Индекса» тенденцию.

Тем временем, как сообщал телеканал «360», накануне вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков вынес на рассмотрение главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова предложение с помощью экспериментов показать школьникам вред фастфуда.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, как сообщает RT, предложил ввести запрет сетям фастфуда использовать акционные механизмов, отметив, что такая торговая политика провоцирует потребителей на излишнее потребление данной продукции.