Россияне рассказали, какие вещи из кино покупают чаще всего

Фото: кинокомпания СТВ

12% россиян делают спонтанные покупки после просмотра фильмов и сериалов. Об этом говорят данные исследования киноканала Cinema и сервиса бесплатных объявлений «Авито», которые приводит «Газета.Ru».

Женщины назвали самыми вдохновляющими на спонтанные покупки фильмы «Грязные танцы», «Дом Gucci» и «Завтрак у Тиффани», после которых они захотели купить белые кеды как у Бэби (16%), а также сумки, маленькое черное платье и бежевый плащ (13%).

Мужчин на спонтанные покупки вдохновили картины «Брат» и «Матрица», после которого они захотели купить свитер крупной вязки как у Данилы Багрова (19%) и черный кожаный плащ как у Нео (10%).

Ранее исследование показало, что впечатления от фильмов повлияли и на выбор будущей профессии у россиян. Как сообщал телеканал «360», это повлияло почти на треть россиян.

Другой опрос показал, откуда россияне берут силы на вдохновение. Как писал ОТР, большинство (36,4%) черпают вдохновение из сна и отдыха, а посещение музеев, театров, кино вдохновляет 18,7%.