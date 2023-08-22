Названа самая популярная страна у россиян для отдыха осенью 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция остается лидером среди самых популярных направлений для отдыха у россиян. По данным российских туроператоров эта страна останется на первом месте ежегодно до середины октября. Об этом сказано в пресс-релизе Российского союза туриндустрии (РСТ), текст которого приводит Lenta.ru.

Как сообщила руководитель по связям с общественностью туроператора Fun&Sun Ольга Иванова, на Турцию приходится 48% бронирований на осень этого года, ОАЭ занимает 18%, а Россия – 9%. В пятерке также находятся Абхазия и Египет, по 7%. «Мы также видим хорошие продажи у Таиланда, Шри-Ланки, Кубы, Мальдив», - отметила она.

Летом 2023 года Турция впервые вошла в пятерку самых дорогих стран для российских туристов. Как сообщал «Пятый канал», в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили о снижении спроса на путевки из-за роста цен на отдых, но, отметила, что курорты страны все еще остаются направлением «номер один».

Тем временем, как сообщали «Известия», Турция стала и самым популярным направлением для длительного отдыха летом 2023 года. В тройку лидеров также вошли Азербайджан и Таиланд.