Экономист оценила возможность перевести россиян на сокращенную рабочую неделю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономист Галина Сорокина в беседе с «Газета.Ru» рассказала, что вопрос сокращения рабочей недели обсуждается давно на различных уровнях, а зачастую носит популистский характер. Как она отметила, основным аргументом стало увеличения интенсивности труда при том, что длина рабочего дня остается на прежнем уровне.

Тем не менее специалист обратила внимание на то, что выросла не только интенсивность труда, но также и потребности общества. Так, в прошлом году расходы на конечное потребление домашних хозяйств выросли в сопоставимых стоимостях относительно 2011 года на 17%.

По ее словам, без каких-либо серьезных последствий сокращение рабочей недели возможно для программистов, офисных работников, а также научных работников и депутатов, но эта группа занимает только 10-15% от всего занятого в экономике населения.

Тем временем поступила идея ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей. Лидер партии Леонид Слуцкий пояснил «Известиям», что цель такового законопроекта является помощь сохранить баланс между карьерой и семьей.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с телеканалом «360» раскритиковал это предложение, заявив, что это спровоцирует дискриминацию со стороны работодателей.