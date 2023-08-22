Минобороны: Российские военные отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 22 августа 2023 года сообщило об успехах Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении.

Так, подразделениями "Западной" группировки войск были отражены пять атак штурмовых, механизированных и воздушно-десантных отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов в Харьковской области и в ЛНР.

Потери ВСУ на Купянском направлении за минувшие сутки составили до 65 военнослужащих. Украинская армия также лишилась четырех боевых машин пехоты, гаубицы Д-20 и американской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Более того, российские войска ликвидировали склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны ВСУ близ населенного пункта Табаевка в Харьковской области.