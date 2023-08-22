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НовостиПолитика22 августа 2023 11:32

Минобороны: Российские военные отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении

Потери ВСУ на Купянском направлении составили до 65 военнослужащих
Дарья ЧИПУРНАЯ
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 22 августа 2023 года сообщило об успехах Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении.

Так, подразделениями "Западной" группировки войск были отражены пять атак штурмовых, механизированных и воздушно-десантных отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов в Харьковской области и в ЛНР.

Потери ВСУ на Купянском направлении за минувшие сутки составили до 65 военнослужащих. Украинская армия также лишилась четырех боевых машин пехоты, гаубицы Д-20 и американской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Более того, российские войска ликвидировали склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны ВСУ близ населенного пункта Табаевка в Харьковской области.