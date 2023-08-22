Российские войска уничтожили до 235 солдат ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки на Донецком направлении российские войска отразили три атаки ВСУ, в результате которых было уничтожено до 235 военнослужащих и наемников украинской армии и несколько единиц военной техники, в том числе американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

“На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп ВСУ <...> Потери противника на данном направлении составили до 235 украинских военнослужащих”, — следует из свежей сводки о ходе спецоперации.

На соседнем Южно-Донецком направлении противник в ходе безуспешных атак потерял до 240 военнослужащих, а также несколько единиц бронетехники.

Напомним, за первые два неполных месяца широкомасштабного наступления ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих и около пяти тысяч единиц военной техники.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что украинские военные уже не могут продолжать боевые действия и сдаются в российский плен, а Вооруженные силы Украины “тают” в ходе безуспешных попыток прорвать линию обороны ВС РФ.