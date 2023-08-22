60% россиян хотя бы раз участвовали в розыгрышах и акциях в соцсетях Фото: REUTERS

Исследование Mediacom.Expert, проведенное при помощи онлайн-панели Anketolog.ru, показало, что примерно 60% россиян хотя бы раз принимали участие в розыгрышах или акциях в социальных сетях. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Уточняется, что-либо в конкурсах и розыгрышах в соцсетях выигрывали 45% опрошенных, тогда как 55% - ничего не выигрывали. В виде выигрыша в большинстве случаев россияне получали деньги или сертификаты (15%), косметику (7%), а также суши (5%), билеты в кино и на концерты (5%).

Сообщается также, что 39% респондентов верят в честность розыгрышей, а 20% совсем не верят.

Как писали «Известия», из результатов опроса, проведенного «Национальной Лотереей», следует, что четверть играющих в лотереи россиян (24%) при покупке билета выбирают тот, в котором указаны любимые числа.

Тем временем, как сообщал «Пятый канал», за первые шесть месяцев этого года было выявлено и ликвидировано 7358 мошеннических ресурсов, осуществляющих свою работу под видом популярных в стране государственных лотерей.