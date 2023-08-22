Инфекционист Вознесенский: в каршеринге водителей подстерегает много болезней Фото: Иван МАКЕЕВ

Инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский предупредил водителей, какие болезни подстерегают их в машинах каршеринга.

Эксперт отметил, что грозит грипп и коронавирус, а еще кишечные инфекции. Помимо этого, есть риск заразиться другими, более серьезными недугами.

21 августа в Москве произошел страшный такой случай – в машине каршеринга 10-летняя девочка укололась о шприц с неизвестным веществом. В последствии в нем нашли мефедрон.

Эксперт отмечает, что это еще одна опасность. К тому же, игла могла быть заражена возбудителем ВИЧ или вирусным гепатитом В и С. Небольшая вероятность заражения этим заболеваниями имеется.

Но все-таки, куда большую опасность представляют именно вирусные инфекции.

- Если в автомобиле ездил больной с кишечными инфекциями и трогал поверхности, которые затем потрогал другой человек и засунул руки в рот или другие слизистые, то есть вероятность заражения кишечными инфекциями, - сказал инфекционист Lenta.ru.

Президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, руководитель наркологической клиники Руслан Исаев объяснил, могла ли девочка заразиться гепатитом в каршеринге.

- ВИЧ и гепатит — нестойкие во внешней среде, если прошло несколько часов, то все вирусы погибли. Если прошло несколько минут и что-то могло сохраниться, тогда риск может быть, - цитирует его слова RT.

В настоящий момент каршеринговые компании Москвы задумались о введении новой системы безопасности. Это отразится на рейтинге водителей, сообщает Царьград.