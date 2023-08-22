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НовостиПолитика22 августа 2023 14:14

Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Гладков: 22 августа ВСУ обстреляли село Поповка в Белгородской области
Сергей КУДРИН
Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Фото: REUTERS

Село Поповка, в Краснояружском районе Белгородской области, попало под обстрел украинских неонацистов. Люди не пострадали, однако присутствуют разрушения и повреждения построек, о чём сообщил в своих социальных сетях губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. Пострадавших нет», — написал глава Белгородской области.

Гладков уточнил, что снаряды ВСУ посекли фасад и забор одного дома, а в другом домовладении выбило часть окон. Также была повреждена линия газоснабжения. Экстренные и оперативные службы региона уже работают на месте, устраняя повреждения.

Ранее KP.RU сообщил, что в результате обстрелов ВСУ, которые велись по ДНР 20 августа 2023 года, погиб один мирный житель, и ещё пятеро получили ранения разной степени тяжести.