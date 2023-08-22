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НовостиЭкономика22 августа 2023 14:35

Путин: Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира

Ранее Всемирный банк обновил рейтинг стран по уровню ВВП по паритету покупательной способности в 2022 году
Сергей ЧИКОВ
Путин: Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира

Путин: Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что Российская Федерация по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших экономик мира.

“Несмотря на пессимистические прогнозы, которые звучат от экспертов, Россия по итогам 2022 года, несмотря на все эти прогнозы, Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира. РФ обогнала Германию, по данным Всемирного банка. Это - один важнейших показателей”, — отметил глава государства.

В начале августа 2023 года Всемирный банк обновил свой рейтинг стран по уровню ВВП по паритету покупательной способности в 2022 году. Российская Федерация в обновлённом перечне оказалась в первой пятерке.