Путин: Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что Российская Федерация по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших экономик мира.

“Несмотря на пессимистические прогнозы, которые звучат от экспертов, Россия по итогам 2022 года, несмотря на все эти прогнозы, Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира. РФ обогнала Германию, по данным Всемирного банка. Это - один важнейших показателей”, — отметил глава государства.

В начале августа 2023 года Всемирный банк обновил свой рейтинг стран по уровню ВВП по паритету покупательной способности в 2022 году. Российская Федерация в обновлённом перечне оказалась в первой пятерке.