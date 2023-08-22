В Самаре завершился всероссийский парафестиваль «Театр - территория равных возможностей»

Спектакли коллективов проходили на сцене театра с 20 по 22 августа, шесть из них состоялись в формате онлайн. Фото: Юлия Рубцова

Во вторник, 22 августа, в Самаре на площадке театра «СамАрт» подвели итоги и наградили лауреатов всероссийского открытого парафестиваля «Театр – территория равных возможностей». В этом году фестиваль проходил четвертый раз и увеличил свою географию.

Так, было подано 58 заявок из 30 городов России. Артисты самых разных возрастов представляли спектакли разных жанров. В итоге эксперты определили 15 лауреатов, четыре из которых - из Самарской области. Спектакли коллективов проходили на сцене театра с 20 по 22 августа, шесть из них состоялись в формате онлайн.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил режиссеров, артистов и всех причастных к организации творческого процесса людей. Глава региона отметил, что у каждого человека должна быть возможность реализовать себя, и этот фестиваль такое счастье дарит и участникам, и поклонникам театрального искусства.

— Я очень рад, что каждый год все больше творческих коллективов подают заявки на участие в фестивале. Уже есть внимание крупных федеральных структур, которые на будущий год, когда мы проведем 5-й фестиваль, хотят принимать в этом самое непосредственное участие. Уверен, что от этого и статус фестиваля, и его география, его масштабы будут расти, — сказал губернатор Самарской области.

Помимо этого, традиционно в рамках парафестиваля проводилась образовательная программа, которую разработали специально для руководителей и участников инклюзивных театральных коллективов. По ее результатам слушателям выдали удостоверения о повышении квалификации гособразца.

А в фойе театра «СамАрт» была организована выставка работ подопечных благотворительного фонда «Источник Веры». На ней были представлены 20 картин, написанных детьми с ОВЗ в возрасте от 5 до 16 лет в рамках проекта «Души Цвета Покажем».