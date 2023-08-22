Агроном Воробьев предупредил московских дачников о нашествии слизней Фото: Мария ЛЕНЦ

В московском регионе появились испанские слизни. Это реальная угроза огородам, потому что их моллюски очень прожорливы, считает биолог и агроном Михаил Воробьев.

Возможно, их завезли с посадочным материалом. По словам агронома, вывести слизней непросто, так как они не боятся морозов и у них нет врагов. Они практически всеядны. А это значит, что почти везде для них идеальные условия к размножению.

- Химические способы борьбы со слизнями вредны для культур. К сожалению, борьба возможна только механическая - давить их каблуком, собирать и давить, - уточнил агроном Царьграду.

Можно использовать химикаты, что не очень-то полезно, поэтому садоводам рекомендуют их уничтожать. Эксперт надеется, что лютые морозы сократят популяцию вредителей.

Ранее министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов рассказал телеканалу «360» о том, что черно-синий слизень являются важнейшим компонентом экосистемы лиственного и смешанного лесов и играет в них роль переработчиков отходов, поэтому обижать их не нужно.

ем, у кого есть огород, пригодятся несколько действенных способов защиты от моллюсков. Растения можно обсыпать яичной скорлупой, золой или порошком горчицы. Можно разложить вокруг коврики с жесткой щетиной. Слизни также не переносят жгучие листья крапивы.

Стоит отметить, что в Московской области слизни не единственная проблема дачников. Совсем скоро гадюки скоро начнут мигрировать c полей в леса, и жителям региона следует быть осторожными. Об этом председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов сообщил «Известиям».