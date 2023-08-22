Путин: ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила 73 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во вторник, 22 августа, рассказал, что ожидаемая продолжительность жизни в России в текущем году превысила 73 года. Таким образом этот показатель вернулся к допандемийному уровню.

«В текущем году ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень и составила чуть более 73 лет», - заявил российский лидер на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Президент напомнил, что на показатель влияют несколько факторов. Это уровень медицинского обслуживания, доходы населения, состояние экологии, качество жилищных условий и многое другое. Поэтому, по словам, главы государства, увеличение продолжительности жизни в России говорит о том, что власти страны двигаются в верном направлении.

Ранее Росстат сообщил, что за 2022 год продолжительность жизни в России увеличилась сразу на 2,7 года. В 2021 году этот показатель в стране составлял 70,06 года. Исторического максимума ожидаемая продолжительность жизни в России достигала в 2019 году - 73,3 года. Оценка Росстата тогда почти совпала с данными Всемирной организации здравоохранения (73,2 года).