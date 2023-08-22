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НовостиВ мире22 августа 2023 17:49

Си Цзиньпин: Китай продолжит проводить независимую и мирную внешнюю политику

По мнению китайского лидера, мир является общим достоянием
Екатерина КОСОБОКОВА
Си Цзиньпин: Китай продолжит проводить независимую и мирную внешнюю политику

Си Цзиньпин: Китай продолжит проводить независимую и мирную внешнюю политику

Фото: REUTERS

Лидер КНР Си Цзиньпин считает, что Китай стоит на правильной стороне истории, поэтому продолжит проводить независимую и мирную внешнюю политику. Его слова во вторник, 22 августа, зачитал министр коммерции страны Ван Вэньтао в ходе делового форума БРИКС.

«Китай твердо проводит независимую мирную внешнюю политику и привержен построению сообщества единой судьбы человечества», - сказано в заявлении Цзиньпина.

В нем также отмечается, что КНР твердо стоит на правильной стороне истории и твердо придерживается принципа, согласно которому мир является общим достоянием.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Китая генерал-полковником Ли Шанфу в Москве заявлял, что координация усилий двух стран на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире, способствует снижению конфликтного потенциала. Важно, что оба государства одинаково оценивают суть происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта, подчеркивал глава российского оборонного ведомства.