Си Цзиньпин: Китай продолжит проводить независимую и мирную внешнюю политику Фото: REUTERS

Лидер КНР Си Цзиньпин считает, что Китай стоит на правильной стороне истории, поэтому продолжит проводить независимую и мирную внешнюю политику. Его слова во вторник, 22 августа, зачитал министр коммерции страны Ван Вэньтао в ходе делового форума БРИКС.

«Китай твердо проводит независимую мирную внешнюю политику и привержен построению сообщества единой судьбы человечества», - сказано в заявлении Цзиньпина.

В нем также отмечается, что КНР твердо стоит на правильной стороне истории и твердо придерживается принципа, согласно которому мир является общим достоянием.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Китая генерал-полковником Ли Шанфу в Москве заявлял, что координация усилий двух стран на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире, способствует снижению конфликтного потенциала. Важно, что оба государства одинаково оценивают суть происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта, подчеркивал глава российского оборонного ведомства.