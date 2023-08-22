В Москве водитель каршеринга сбил мать с 5-летним ребенком на пешеходном переходе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве на улице Веневская в районе дома 6 произошло серьезное ДТП с участием каршеринга. Водитель каршерингового автомобиля сбил женщину с 5-летним ребенком, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает Московская госавтоинспекции.

По данным инспекции, в результате ДТП ребенку потребовалась госпитализация, его доставили в медицинское учреждение. Сам водитель отказался проходить медицинское освидетельствование.

Правоохранители продолжают выяснять все подробности и обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка. по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, в понедельник, 21 августа, на трассе в Ростовской области произошло серьезное ДТП. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в столкновении двух автомобилей погибли восемь человек, среди которых четверо детей.