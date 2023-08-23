Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленский обвинил Залужного в провальном наступлении ВСУ Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в провальном наступательных действий ВСУ объявил главкома украинских Вооруженных сил Валерия Залужного. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По словам Джонсона, несмотря на то, что Залужный продолжает управлять войсками, Зеленский обвинил его в неудачах в ходе наступления ВСУ.

При этом, о разгроме украинской армии говорит и решение киевских властей не пускать представителей мировой прессы на передовую. СМИ не должны показать всем, насколько проблемная ситуация сложилась у украинских военных, резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский надеется на помощь Греции средствами противовоздушной обороны. Она необходима для того, чтобы защитить "альтернативный зерновой коридор".