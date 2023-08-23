Медведев: НАТО ведет на Украине "полноценную и кровавую войну" с Россией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что сейчас страны НАТО ведут на Украине "гибридную, но полноценную и кровавую войну" с Россией руками Киева.

По словам политика, такие события должны служить уроком для тех, кто враждебно настроен. Однако западный мир все больше наступает на одни и те же грабли, уверен Медведев.

"Гибридная, но полноценная и кровавая война, ведущаяся странами НАТО на Украине руками киевского режима подтверждает это со всей наглядностью. Наши противники увязли в этом по самые уши", - заявил он, пишет aif.ru.

Также Медведев допустил, что Украина может "исчезнуть с политической карты мира" в результате текущего конфликта.

"Все завершится бесславным поражением Киева, как в свое время — грузинских агрессоров. А в будущем, вероятно, искусственно созданное на обломках Союза ССР государство Украина исчезнет с политической карты мира», - считает Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ прокомментировал передачу истребителей F-16 Украине. Он попросил страны Европы не заигрываться "в самолетики в своей песочнице".