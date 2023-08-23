Путин отметил стабильную ситуацию в экономике и социальной сфере в Запорожье Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин провел встречу в Кремле с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким ночью в среду, 23 августа 2023 года.

Глава государства положительно оценил работу команды врио главы Запорожья в регионе, а также отметил стабилизацию экономической и социальной ситуаций.

"Я вижу, что вся ваша команда мобилизована, в самом хорошем смысле этого слова. Надеюсь, что люди это увидят, несмотря на все сложности. Все-таки ситуация заметно стабилизируется и в экономике, и в социальной сфере", - отметил президент в ходе встречи с Евгением Балицким.

Также 23 августа российский президент Владимир Путин встретился с врио главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. В начале встречи Пасечник заявил о формировании органов власти в республике.