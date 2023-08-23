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НовостиОбщество23 августа 2023 1:17

Минобороны России: Киев пытался атаковать тремя беспилотниками объекты в Москвы

Третий беспилотник был сбит средствами ПВО над Химкинском районом Московской области
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Минобороны России: Киев пытался атаковать тремя беспилотниками объекты в Москвы

Минобороны России: Киев пытался атаковать тремя беспилотниками объекты в Москвы

Фото: REUTERS

Российское Минобороны сообщило о попытках Киева атаковать тремя беспилотниками объекты в Москве. Средства ПВО обнаружили воздушные цели и уничтожили их.

По данным ведомства, 23 августа системы ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с помощью трех беспилотников.

Два беспилотника были уничтожены над территорией Химкинского и Можайского районов Московской области. Третий беспилотник, подавленный средствами РЭБ, потерял управление и попал в строящееся здание комплекса "Москва-Сити". Пострадавших в результате случившегося нет.

23 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках под Москвой. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

Также 23 августа были временно закрыты все столичные аэропорты. Внуково, Домодедово и Шереметьево не принимали и не отправляли самолеты из Москвы. Спустя некоторое время работа воздушных гаваней была возобновлена.