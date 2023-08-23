Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-24". Фото: сайт Роскосмоса

В среду, 23 августа, ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой космический корабль "Прогресс МС-24". Это подтверждает трансляция запуска Роскосмоса.

Планируется, что полет до Международной космической станции займет примерно около двух суток. Стыковка со служебным модулем "Звезда" должна произойти в 06:50 мск в пятницу, 25 августа. Корабль должен будет доставить на МКС около 2,5 тонн грузов.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24" состоялся в 04:08 мск с космодрома Байконур. В 2023 году это уже третий запуск грузового корабля "Прогресс МС".

Напомним, 21 августа грузовой корабль "МС-22" покинул служебный модуль "Звезда" для того, чтобы освободить место для другого грузового корабля. Об этом сообщили в госкорпорации Роскосмос. Он находился на МКС с 11 февраля 2023 года.