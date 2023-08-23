Собянин: пострадавших в результате попадания БПЛА в "Москва-Сити" нет

Пострадавших в результате попадания БПЛА в "Москва-Сити" нет Фото: REUTERS

Ночью в среду, 23 августа, украинский беспилотник, подавленный средствами РЭБ, попал в строящееся здание комплекса "Москва-Сити". В результате случившегося никто не пострадал, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

При этом, от попадания воздушного аппарата незначительные повреждения есть у самого здания комплекса. А в двух пятиэтажных домах, расположенных по соседству с "Москва-Сити", оказалось выбито несколько оконных стекол.

Напомним, в Минобороны России сообщили, что 23 августа была пресечена попытка киевского режима атаковать объекты в Москве. Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Химкинского и Можайского районов Московской области. Еще один БПЛА подавили средства радиоэлектронной борьбы, после чего он потерял управление и попал в здание комплекса "Москва-Сити".