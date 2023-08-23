Forbes: слабость 82-й бригады ВСУ кроется в легких машинах для разминирования Фото: Александр КОЦ

Слабость ВСУ заключается в легкости бронированных машин для разминирования M1132. Они стоят на вооружении 82-ой бригады ВСУ, последней из резерва. Об этом заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По его словам, легкость таких машин делает их уязвимыми для мин и артиллерийских осколков, а также противотанковых ракет и крупнокалиберных пулеметов. По мнению автора, неудивительно, что именно эти машины стали первыми из числа потерь 82-ой бригады ВСУ.

Экс добавил, что на этой неделе бригада списала минимум две таких машинах из 20. Вероятно, что M1132 отправят впереди основных сил для того, чтоб расчистить минные поля вокруг села Работино в Запорожье, предположил автор статьи.

Между тем, украинский генерал-майор в отставке Сергей Кривонос заявил, что подразделения ВСУ находятся на грани окружения под Харьковом. Это связано с успешным продвижением российских войск.