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НовостиПолитика23 августа 2023 5:31

Соскин призвал завершить конфликт на Украине до того, как США урежут помощь

Экс-советник Кучмы ожидает, что Германия и Великобритания также прекратят финансировать ВСУ
Дарья ЧИПУРНАЯ
На Украине выступили за прекращение огня из-за США

На Украине выступили за прекращение огня из-за США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украине необходимо успеть завершить конфликт до того, как США урежут свою помощь. Такое мнение выразил политолог Олег Соскин, ранее занимавший должность советника при экс-президенте Украины Леониде Кучме.

Экс-советник Кучмы в своем блоге на YouTube сказал, что американцы близки к прекращению финансирования Киева из-за тупиковости происходящего с ВСУ. Как только это произойдет, свои каналы также перекроют европейские страны, среди которых Германия и Великобритания. Поэтому необходимо прекратить украинский конфликт до решения Вашингтона.

"Нужно собирать умных людей в Украине, которые должны смотреть чуть дальше, чем этот человек (Владимир Зеленский - Прим.Ред.), находящийся в состоянии психического аффекта вместе со своей немногочисленной группой "певцов войны"", - сказал Соскин.

Ранее KP.RU писал о том, что США запаниковали из-за превосходства российской армии и хотят выдвинуть мирный план по решению украинского конфликта до объявления о победе России.