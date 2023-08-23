«Обама был умнее»: в США заявили, что Байден недооценил Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что президент США Джо Байден, в отличие от предшественника Барака Обамы, недооценил готовность России отстаивать свои интересы, в том числе в вопросе Киева и Североатлантического альянса.

«Байден, к сожалению, не очень умный человек, и его команда не очень умна», - отметил экономист на своем YouTube-канале.

По его словам, Вашингтон толкнул Киев в НАТО, а Москва, тем временем, «по вполне предсказуемой и понятной причине» не смогла согласиться с таким развитием событий. Сакс заявил, что в США сочли за блеф противодействие России в данном вопрос, полагая, что у российской стороны нет альтернативы, кроме как «подчиниться воле США».

«Но этого не произошло, Байден, к сожалению, не очень умный человек, и его команда не очень умна. Обама был умнее Байдена», - заявил он, добавив, что Обама понимал, что за давлением Вашингтона на Москву в вопросе Киева последует ответная реакция.

Напомним, накануне заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что теперь страны НАТО ведут «гибридную, но полноценную и кровавую войну» с Россией руками Киева. По его словам, в результате конфликта Украина может исчезнуть с политической карты мира.