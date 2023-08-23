Первый зампред ВТБ Андрей Пучков покинул свой пост в банке

Фото: Пресс-служба ВТБ / ТАСС)

Занимавший должность первого зампреда правления ВТБ Андрей Пучков покинул свой пост в банке из-за перехода на новую должность. Об этом в среду, 23 августа, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Андрей Пучков, занимавший должность первого заместителя президента - председателя правления ВТБ, покинул банк в связи с переходом на другую работу. В команде ВТБ он проработал более 20 лет», — сказано в заявлении ВТБ.

Ранее Андрея Пучкова выдвинули правительством в виде кандидата в совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), акции которой ВТБ получит на пять лет в доверительное управление.

Пучков присоединился к ВТБ в 2002 году, занимая там должности замначальника юридического управления, а также начальника этого управления. В 2018 году его утвердили на пост первого заместителя президента - председателя правления. В его сферу ответственности были включены работа с непрофильными и проблемными активами.