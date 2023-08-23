Володин назвал Курскую битву символом отваги и единства россиян

Володин рассказал о значении Курской битвы в победе в ВОВ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курская битва стала переломным сражением Великой Отечественной войны и продемонстрировала всему миру мужество и героизм советских солдат. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"(Курская битва) стала символом отваги и единства нашего народа. Никогда не забудем тех, кто боролся с фашизмом и отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины", - приводит слова Володина сайт Государственной Думы РФ.

Напомним, 23 августа празднуется 80-я годовщина разгрома советскими войсками 30 немецко-фашистских дивизий в Курской битве, которая продлилась с 5 июля по 23 августа 1943 года.

Ранее сайт KP.RU опубликовал воспоминания томского ветерана ВОВ Владимира Осипова о Курской битве, который принимал участие в наступательных боях на Белгородско-Харьковском направлении.