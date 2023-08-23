Рекордные инвестиции, международные проекты и повышение рождаемости: эксперты оценили темпы развития Амурской области при губернаторе Василии Орлове

Губернатор Василий Орлов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Амурская область стала лидером по привлечению инвестиций среди регионов Дальневосточного федерального округа. За последние пять лет инвесторы вложили в экономику Приамурья более 1,8 трлн рублей. Такой устойчивый рост говорит об эффективной работе команды губернатора Василия Орлова, считают аналитики Экспертного института социальных исследований. Доклад, посвященный темпам развития Амурской области, опубликован на сайте и в Telegram-канале ЭИСИ.

Сейчас в регионе реализуются 77 крупных инвестиционных проектов. Самые масштабные из них - космодром Восточный, Амурский газоперерабатывающий завод, газохимический комплекс, таможенно-логистический терминал «Каникурган». Одним из действенных способов повышения инвестиционной привлекательности региона стало развитие территорий опережающего развития. Например, резидентами ТОР «Амурская» стали уже 40 предприятий, на которых создано более 8 тысяч рабочих мест. Активно развивается малый и средний бизнес: за последние пять лет число предпринимателей в Пиармурье выросло почти вдвое. На предприятиях малого и среднего бизнеса работает 121 тысяча человек.

Особое внимание команда губернатора Орлова уделяет модернизации инфраструктуры. В аэропорту Благовещенска строится современный пассажирский терминал, впервые за последние 60 лет началось строительство новой взлетно-посадочной полосы. Вновь начали летать рейсы в Тынду и Зею, отмененные 15 лет назад. Размер дорожного фонда был увеличен в 4,5 раза, благодаря чему в регионе развернулось масштабное дорожное строительство. Обновлены главные трассы Благовещенска, продолжается ремонт автодорог «Благовещенск-Гомелевка» и «Благовещенск-Свободный». Открылся для движения международный автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ через Амур.

Аналитики отмечают, что главной задачей команда Орлова поставила улучшение качества жизни людей. За пять лет финансирование здравоохранения выросло на 2,4 млрд и составило 123,5 млрд рублей: это самая крупная сумма, направленная на развитие медицины в новейшей истории региона. Амурские больницы на 83% обеспечены врачами и на 88% - средним медицинским персоналом. Число многодетных семей в Приамурье выросло на 12%. За последние пять лет амурским властям удалось существенно сократить очереди в детские сады. У родителей есть возможность получить сертификат, который компенсирует разницу в оплате между муниципальным и частным детским садом. Сумма бюджетных средств, выделяемых на ремонт школ, увеличилась в 11 раз.

Глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов отметил, что качественные перемены в Амурской области – заслуга губернатора Василия Орлова.

«Орлов – человек, безусловно обладающий как стратегическим видением будущего родной области, так и компетенциями, позволяющими идти к этому будущему максимально быстрым и коротким путем. Немалую роль в успехах губернатора сыграло то, что он родился, вырос и сделал первые карьерные шаги в Благовещенске. Любовь к амурской земле и понимание, что и как нужно делать для ее благо – то, чему ему не нужно было учиться», – подчеркнул Кузнецов.