Пятеро детей от 14 до 17 лет отравились грибами в лагере под Санкт-Петербургом

Дети из лагеря в Ленобласти попали в реанимацию с отравлением грибами Фото: Инна КОРСАК

Пятеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет отравились грибами в детском лагере в селе Сомино Ленинградской области. Об этом сообщает "КП-Петербург" со ссылкой на пресс-службу Ленобласти.

Инцидент произошел вечером во вторник, 22 августа. Компания девочек-подростков решила попробовать сырые неизвестные для них грибы, которые те нашли во время прогулки. Но затем девочкам резко стало плохо.

В итоге четверых детей отправили в реанимацию Пикалевской городской больницы, их состояние оценивается как тяжелое. Состояние пятой пострадавшей удовлетворительное, ее уже отпустили домой.

В пресс-службе администрации Бокситогорского района Ленобласти сообщили, что ситуация находится под контролем местного Комитета по здравоохранения. Следователи начали проверку по факту отравления детей.

Ранее KP.RU рассказал о массовом отравлении шаурмой во Владимире, где в больницы поступили уже 107 человек. В Тюмени в больницу также попали 13 детей, они отравились хлором в бассейне.