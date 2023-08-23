Путин: Россия готова способствовать расширению круга участников БРИКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что в период своего председательства в объединении стран БРИКС в 2024 году Москва будет способствовать выполнению всех решений текущего саммита, в том числе по вопросам расширения союза.

“В ходе нашего председательства мы намерены сделать все, чтобы эффективно способствовать реализации решений, принятых на нынешнем саммите, в том числе касающихся расширения круга участников объединения”, — сказал глава государства в своем выступлении на заседании лидеров стран БРИКС.

Путин добавил, что страны БРИКС утвердились на глобальной арене в качестве авторитетной структуры и продолжают усиливать свое влияние, а курс объединения отвечает интересам мирового сообщества.