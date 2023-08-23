Адриано Челентано вспомнил, как отказался исполнить хит Тото Кутуньо L'Italiano

Итальянский певец Адриано Челентано написал прощальное письмо в связи со смертью своего коллеги музыканта Тото Кутуньо. Фото: EAST NEWS

Итальянский певец Адриано Челентано написал прощальное письмо в связи со смертью своего коллеги музыканта Тото Кутуньо. В сообщении, посвященном другу, Челентано вспомнил, как отказался от исполнения хита L'Italiano.

Издание Corriere della Sera опубликовало письмо Челентано, в котором он вспоминает давний диалог с другом о свежей композиции, в последующем ставшей мировым хитом.

"Я не спал всю ночь, говорил ты мне, думая о том, какой успех нас ждет. Тебя как исполнителя, а меня как автора", — вспоминает Челентано.

По его словам, Кутуньо хотел, чтобы новую композицию исполнил Челентано, однако он отказался. Челентано смутился главной фразой песни – “Я настоящий итальянец”, которая ассоциировалась у него с желанием “возвыситься”. При этом сам Кутуньо отмечал, что писал этот трек думая именно о Челентано.

Напомним, Тото Кутуньо умер на 81 году жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане 22 августа 2023 года. По словам менеджера артиста, певец долго болел и в последние месяцы ему стало хуже, из-за чего Кутуньо положили в медучреждение.