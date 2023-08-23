Иммунолог Ярцева: долгие прогулки снизят вред организму от магнитной бури Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева назвала категории людей, которые зависят от магнитных бурь и дала советы, как легче их пережить. Такие природные капризы ожидаются с 22 по 26 августа.

Оказывается, особенно подвержены влиянию перемены погоды те люди, у которых проблемы с сердцем, хронические сосудистые заболевания. Также страдают и те, кто мало двигается.

-Человек подвижный, регулярно занимающийся спортом, не должен испытывать какие-то изменения, - отметила Ярцева в беседе с Lenta.ru.

Метеозависимые люди, у которых хрупкие сосуды, будут испытывать головную боль, слабость, но если постоянно принимать таблетки, то на состояние здоровья изменения в природе почти не скажутся.

Еще один способ поддержать себя в форме в сложный период - много гулять на свежем воздухе, хорошо высыпаться, пить воду, не есть чрезмерно сладкого, не употреблять спиртные напитки, советует врач.

Резкая смена погоды может нести смертельную опасность многим людям. Особенно метеозависимы те, у кого наблюдаются проблемы с сердцем, с артериальным давлением, и граждане с метаболическими синдромами, пишет Царьград.

Кстати, есть еще одна категория людей, которая страдает от погодных условий. Они считают себя «метеозависимыми» - симптомы часто появляются вместе с информацией в медиа о магнитных бурях. Но эти проявления в большинстве случаев носят психологический характер. Возможно, речь идет об «эффекте ноцебо»: человек настолько сильно верит в то, что магнитное поле может ему навредить, что у него действительно появляется плохое самочувствие, слабость, головная боль. В таком случае помогает врач-психотерапевт, пишет газета Известия.