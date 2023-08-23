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НовостиПолитика23 августа 2023 14:21

Прокуратура Киева: четыре украинца получили условные сроки за съемку систем ПВО

Обвиняемые полностью признали свою вину
Сергей ЧИКОВ
Прокуратура Киева: четыре украинца получили по 5 лет условно за съемку работы ПВО

Прокуратура Киева: четыре украинца получили по 5 лет условно за съемку работы ПВО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила, что четырех жителей столицы Украины приговорили к пяти годам лишения свободы условно за съемку работы систем ПВО в мае 2023 года.

“Судами вынесены приговоры четырем жителям города Киева по обвинению в распространении несанкционированной информации о расположении вооруженных сил Украины, совершенном в условиях военного положения”, — следует из сообщения на сайте ведомства.

Уточняется, что обвиняемые полностью признали свою вину в съемке и последующем распространении в интернете позиций систем противовоздушной обороны и результатов их работы. Также им назначен испытательный срок от одного до трех лет.