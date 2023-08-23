Евгений Пригожин был в списках разбившегося в Тверской области самолета

В сети появилось видео крушения самолета

В самолете, разбившемся в Тверской области, значится фамилия российского бизнесмена Евгения Пригожина, сообщает Росавиация.

Напомним, 23 августа в Тверской области потерпел крушение частный самолет Embraer Legacy. По предварительным данным, на борту бизнес-джета находилось 10 человек, все они погибли.

Сотрудники МЧС России выехали на место происшествия. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что взял на личный контроль расследование данной авиакатастрофы. Тем временем сети появилось видео крушения самолета.