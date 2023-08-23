Путин: герои СВО достойны славы участников Курской битвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что герои специальной военной операции на Украине достойны славы участников Битвы на Курской дуге в августе 1943 года.

Напомним, 23 августа завершилось одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны - 80 лет назад красная армия окончательно разгромила войска вермахта после 50 дней тяжелейшей битвы на Курской дуге.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что эта битва является одним из главных примеров стойкости, мужества и высочайшего патриотизма тех, кто во время Второй мировой защищал Родину от фашистских захватчиков.