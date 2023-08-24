Массовое заболевание детей произошло в лагере в Бурятии

Дети массово заболели в лагере в Бурятии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детском лагере «Байкальский бор» в Бурятии массово заболели дети. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Бурятия. Информация о количестве пострадавших и симптомах заболевания не сообщается.

«Прокуратура республики организовала проверку по факту массового заболевания детей в детском лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе», - сказано в сообщении ведомства.

Сообщается, что прокуратура проверяет соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, законов об образовании и охране здоровья несовершеннолетних.

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