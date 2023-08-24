Telegraph: в Британии начали собирать средства для убившей семь младенцев медсестры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании собирают средства для апелляции по делу медсестры Люси Летби, которая была осуждена за убийство семерых детей, а также покушение на убийство еще шестерых. Об этом пишет The Telegraph.

Как заявляют активисты, приговор медсестре представляет из себя самую большую судебную ошибку в Великобритании, а их целью является обеспечить Люси Летби справедливое судебное разбирательство, в результате которого получат достоверные доказательства.

На данный момент ведется работа над созданием группы, в которую войдут активисты, а также юристы и ученые, которые смогут помочь в предстоящей апелляции.

В минувший понедельник, 21 августа, Люси Летби осудили на 14 пожизненных сроков без права досрочного освобождения. Как сообщалось, суду представили записки, найденные в ее доме при обыске в 2018 году. Одна из которых гласит: «Я - зло. Я сделала это». В другой сказано: «Я не заслуживаю жизни». Свой поступок женщина объяснила тем, что «недостаточно хороша».