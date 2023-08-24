Министр просвещения РФ высоко оценил уровень образования в Самарской области

Глава Минпросвещения РФ отметил активные темпы строительства новых школ в Самарской области.

В среду, 23 августа 2023 года, в Самарскую область прибыл министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым он посетил центр военно-исторического воспитания «Авангард-Самара», где сейчас проходит пятая смена всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых».

В этом году в центре построили новый корпус, увеличив вместимость до 226 ребят в смену. Работы провели на средства, выделенные из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие образования» и проекта по созданию некапитальных объектов отдыха и оздоровления детей. Самарская область стала пилотным регионом, где реализовали этот проект.

- Программа реализуется при поддержке Совета Федерации и лично председателя Валентины Матвиенко. Решением правительства РФ мы развиваем ее. Программа будет реализовываться и в следующем году, средства в бюджете заложены. Мы очень надеемся, что Самарская область и дальше будет в нее включаться, – отметил Сергей Кравцов.

Также министр просвещения поблагодарил губернатора за внимание к развитию образования в Самарской области: «Дмитрий Игоревич, хочу поблагодарить вас за прекрасную организацию в целом системы образования. В Самарской области активно строятся школы, реализуются федеральные проекты».

Губернатор в ответ выразил слова признательности Сергею Кравцову за высокую оценку, которую он дал работе регионального правительства, и за поддержку в реализации проектов в сфере образования.

– Без вашей поддержки – методической и финансовой – это не было бы возможно. Мы совместными усилиями построили уже девять школ, в 2023-м – еще три, две точно откроем в следующем году и в планах еще пять школ. Введено в строй 54 детских сада. Сергей Сергеевич, ваше внимание к педагогам, к регионам дает мощнейший толчок развитию этой сферы, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

На двусторонней встрече губернатор доложил главе Минпросвещения РФ о реализации проекта по строительству трех корпусов в детских лагерях и о готовности школ к учебному году. Также Дмитрий Азаров пригласил Сергея Кравцова посетить новые школы, которые откроются 1 сентября, и еще раз поблагодарил за поддержку и особое внимание к Самарской области.